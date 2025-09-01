Ağrı'da Tüfek Kazası: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Oyacık köyünde, 11 yaşındaki bir çocuğun evde tüfekle oynarken 5 yaşındaki kardeşini vurması sonucu küçük çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir çocuğun tüfekle oynarken vurduğu kardeşi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Oyacık köyünde 11 yaşındaki çocuk, evde tüfekle oynarken kazara kardeşini vurdu.

Silah sesini duyan aile, odaya gittiğinde 5 yaşındaki çocuğu hareketsiz buldu.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / İdris Emre Savman - Güncel
500
