Ağrı'da Trafik Kazası: Sağlık Müdürü de Yaralandı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde makam aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar arasında İl Sağlık Müdürü Esra Beşer'in de bulunduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğüne ait Feyyaz K. idaresindeki 06 DFR 560 plakalı makam otomobili, Patnos-Tutak kara yolu Burnubulak köyü mevkisinde Mehmet O'nun kullandığı 35 BKK 113 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada İl Sağlık Müdürlüğü makam aracında bulunan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer, Halk Sağlığı Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Furkan Dağlı, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ender Kaba, sürücü Feyyaz K. ile hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet O. ve Ömer Eren yaralandı.

Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

