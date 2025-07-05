Ağrı'da Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Ağır Yaralı
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde şarampole devrilen tırda sürücü hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili sağlık ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
İsmail B. (47) idaresindeki 52 RB 500 plakalı tır, Ağrı-Erzurum kara yolu Güneykaya köyü mevkisinde şarampole devrildi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tırda sıkışan 2 kişi, AFAD ekiplerince çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü İsmail B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan bir kişi Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cenaze, aynı hastanenin morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel