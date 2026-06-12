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Ağrı'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Ağrı'nın Tutak ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilde 3 yaşındaki Y.Ö. olay yerinde, T.B.Ö. ise hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Ö.Ö. ve 10 yaşındaki M.D.Ö. yaralandı.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ö.Ö, idaresindeki 01 DMG 59 plakalı otomobil, Tutak-Ağrı kara yolunun Yukarıköşk köyü mevkisinde yol kenarında park halindeki tıra çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki 3 yaşındaki Y.Ö. olay yerinde, ağır yaralı olan T.B.Ö. (36) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü Ö.Ö. ile araçtaki M.D.Ö. (10), ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
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