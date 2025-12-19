Patnos'ta kara sağlanan iş makinesi kurtarıldı
Patnos ilçesinde yol açma çalışması yapan greyder, kara saplanarak mahsur kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde yol açma çalışması yaparken kara sağlanan greyder kurtarıldı.
Patnos İlçe Özel İdaresi'ne ait greyder, Süphan Dağı eteklerinde bulunan Köseler Köyü Adilova mezrasında kapanan su deposu yolunu açmak için çalışma yaptığı sırada yolun kenarındaki kara saplandı.
Greyder, bölgeye gönderilen ekipler ve kepçenin çalışmasıyla mahsur kaldığı yerden çıkarıldı.
Kaynak: AA / İdris Emre Savman - Güncel