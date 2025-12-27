Haberler

Ağrı'da kar yağışı

Ağrı'da gece başlayan kar yağışı, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kenti beyaza bürüdü. Cadde ve sokaklar karla kaplandı.

AĞRI'da gece başlayan ve sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü.

Kentte, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte dün kar yağdı. Gece yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, kent merkezinde de etkili oldu. Yağışla birlikte cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

