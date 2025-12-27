Ağrı'da kar yağışı

AĞRI'da gece başlayan ve sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü.

Kentte, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte dün kar yağdı. Gece yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, kent merkezinde de etkili oldu. Yağışla birlikte cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.