Ağrı'da Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü
Ağrı'da etkili olan kar yağışı, şehir merkezini ve sokakları beyaz örtüyle kapladı. Dondurucu soğukların etkisiyle akşam saatlerinde başlayan kar, Taşlıçay ilçesinde de tipi şeklinde etkili oldu.
Ağrı'da etkili olan kar yağışı, şehir merkezini beyaza bürüdü.
Dondurucu soğukların etkisi altındaki kentte, akşam saatlerine doğru kar yağışı başladı.
Aralıklarla etkili olan kar, cadde ve sokakları yeniden beyaz örtüyle kapladı.
Taşlıçay ilçesinde de kar yağışı sonrası tipi etkili oldu.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel