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Ağrı'da kar yağışı kent merkezini beyaza bürürken sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

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Ağrı'da kar yağışı kent merkezini beyaza bürürken sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
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Ağrı'da aralıklarla süren sağanak gece saatlerinde yerini kara bırakırken kent merkezinde etkili olan kar yağışıyla etraf beyaza büründü. Karla kaplı evler dronla görüntülendi, şehrin farklı noktalarındaki sis ise ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Ağrı'da kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Kentte aralıklarla süren sağanak gece saatlerinde yerini kara bıraktı.

Kent merkezinde etkili olan kar yağışıyla etraf beyaza büründü. Karla kaplı evler dronla görüntülendi.

Şehrin farklı noktalarında etkili sis de ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kaynak: AA
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