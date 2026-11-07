Ağrı'da kar yağışı kent merkezini beyaza bürürken sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ağrı'da kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Kentte aralıklarla süren sağanak gece saatlerinde yerini kara bıraktı.

Kent merkezinde etkili olan kar yağışıyla etraf beyaza büründü. Karla kaplı evler dronla görüntülendi.

Şehrin farklı noktalarında etkili sis de ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kaynak: AA