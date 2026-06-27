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Ağrı'da 2 trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Ağrı'da 2 trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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Ağrı'da Patnos-Adilcevaz kara yolunda TIR ile otomobilin çarpışması sonucu TIR motosikletin üzerine devrildi; 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Ağrı-Hamur kavşağında ise freni boşalan kamyonet kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı. Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AĞRI'da farklı noktalarda meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

İlk kaza, gündüz saatlerinde Patnos-Adilcevaz kara yolunun Kazanbey köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen büyükbaş hayvan yüklü 06 DT 6509 plakalı TIR ile 04 P 1463 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, 2 kişinin bulunduğu motosikletin üzerine devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Motosiklette bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KAMYONET KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN OTOMOBİLE ÇARPTI

İkinci kaza ise Ağrı-Hamur kavşağında meydana geldi. İhsan T. yönetimindeki 04 AAG 093 plakalı kamyonet, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 37 AB 119 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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