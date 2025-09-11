Haberler

Ağrı'da İki Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Ağrı'da İki Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

E.T. idaresindeki 33 D 8054 plakalı hafif ticari araç, Sanayi Kavşağı'nda S.B'nin kullandığı 61 ABC 498 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ağrı-Van-Bitlis kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / İdris Emre Savman - Güncel
