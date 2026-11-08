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Ağrı'da iki gündür süren kar yağışı, Ağrı ile Tutak arasındaki dağları beyaza bürüdü

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Ağrı'da iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı; Ağrı ile Tutak arasındaki karlı dağlar dronla görüntülendi. Kars'ta da yüksek rakımlı bölgelerde süren kar yağışı tarım arazileri ve köyleri beyaza bürüdü.

Ağrı'nın yüksek kesimleri devam eden kar yağışıyla beyaza büründü.

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışının ardından kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Ağrı ile Tutak ilçesi arasındaki karlı dağlar, dronla görüntülendi.

Kars

Kars'ta da kar yağışı yüksek rakımlı bölgelerde etkisini sürdürdü.

Kar yağışıyla tarım arazileri ve köyler beyaza büründü.

Kaynak: AA
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