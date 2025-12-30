Ağrı'da En Düşük Sıcaklık Eksi 19,1 Dereceye Düştü

AĞRI'da en düşük hava sıcaklığı eksi 19,1 derece olarak ölçülürken, 20 metre yüksekliğe sahip su deposu buzla kaplandı.

Kar yağışının durduğu Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor. En düşük sıcaklığın sıfırın altında 19,1 dereceye düştüğü kent merkezinde Fatih Mahallesi'nde mezarlık içerisindeki eski bir su deposu, buz tuttu. Depodan sızan suların donması ile dev buz sarkıtları oluştu. Şehir merkezindeki parklar ve yol kenarlarındaki ağaçlar da kırağı kaplandı. Meteoroloji verilerine göre; Ağrı'da en düşük sıcaklık Taşlıçay ilçesinde ölçüldü. Taşlıçay'da termometreler eksi 23,5 dereceyi gösterdi. Kent merkezi ve ilçelerde en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti:

"Ağrı merkez -19,1, Diyadin -19,2, Doğubayazıt -12,4, Eleşkirt -18,4, Hamur -13,2, Patnos -22,9, Taşlıçay -23,5, Tutak -18,3. "