Ağrı'da çatıdan akan kar kütlesinin altında kalıp, yaralandı
Ağrı'nın Fırat Mahallesi'nde çatıdan düşen kar ve buz kütlesi bir araca isabet etti. Olayda maddi hasar meydana gelirken, sürücü yara almadan kurtuldu. Polis, benzer olayların önüne geçmek için binaların altlarına güvenlik şeridi çekti.
BİNA ALTLARINA ŞERİT ÇEKİLDİ
Ağrı merkez Fırat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çatıdan düşen kar ve buz kütlesi, seyir halindeki bir araca isabet etti. 06 DS 8255 plakalı araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücünün olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Polis ekipleri, benzer tehlikeleri önlemek amacıyla, bölgedeki binaların saçak altlarına güvenlik şeridi çekti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel