Ağrı'da bir yolcunun vücuduna sarılı 3 kilo 200 gram uyuşturucu yakalandı

Ağrı'da İran plakalı otobüste yapılan aramda, bir yolcunun vücuduna sarılı 3 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ağrı'da İran plakalı otobüste yapılan aramda, bir yolcunun vücuduna sarılı 3 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı- Erzurum kara yolundaki narkotik uygulama noktasında, İran-İstanbul seferi yapan İran plakalı bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Araçta yolculuk yapan 85 yaşındaki M.K'yi arayan ekipler, şüphelinin kıyafetlerinin altında vücuduna sarılı 3 kilo 200 gram afyon sakızı yakalandı.

Gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.