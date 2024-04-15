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Ağrı'da Bir Kişi Eşini Bıçakla Öldürdü

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Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini bıçakla öldürdü.

İlçeye 26 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurbağ köyünde yaşayan Savaş İ. ile eşi Esma İ. arasında tartışma çıktı.

Esma İ'yi bıçakla ağır yaralayan Savaş İ, olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Savaş İ, savcılık sorgusu sonrası sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Patnos Ağrı Olay 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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