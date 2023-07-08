Ağrı'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 2 jandarma uzman çavuş yaralandı

AĞRI'nın Patnos ilçesinde 2 kardeş ve aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silah, taş ve sopalı kavgaya müdahaleye gelen jandarma ekibinden 2 uzman çavuş omzundan silahla vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Patnos ilçesinin Dedeli beldesine bağlı Üzümlü mezrasında yaşandı. Mezrada yaşayan 2 kardeş ve aileleri arasında arazi nedeniyle silah, taş ve sopalı kavga çıktı. İhbar üzerine mezraya giden jandarma kavgaya müdahale etti. Açılan ateş sonucu Jandarma Uzman Çavuş M.S.S. (33) ve M.C.K. (30) omzundan yaralandı. Yaralı uzman çavuşlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan uzman çavuşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.