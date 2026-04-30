Ağrı'da 1 ton 190 kiloluk kurbanlık boğa alıcısını bekliyor

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 1 ton 190 kilogram ağırlığındaki "Bahri" isimli simental cinsi kurbanlık boğa alıcısını bekliyor.

İlçede hayvancılık yapan Harun Karabaş, "Bahri" ismini verdiği ve özenle yetiştirdiği boğasını 600 bin liradan satışa çıkardı.

Harun Karabaş, AA muhabirine, simental cinsi büyükbaş hayvanı özenle beslediklerini ve gece gündüz demeden bakımını yaptıklarını söyledi.

Büyükbaş hayvanın satış bedeli için 600 bin lira belirlediklerini ifade eden Karabaş, "Hayvanlarımıza özenle bakıyoruz. Kış boyunca beslemelerini iyi yaptık. Onların gelişimi için gece gündüz demeden çalışıyoruz." dedi.