Ağlı Belediye Başkanı Ergin, karla mücadelede çalışan ekipleri ziyaret etti

Ağlı Belediye Başkanı Bülent Ergin, yeni yıla görev başındaki personelle birlikte girdi.

Kar yağışının yoğun olduğu ilçede yeni yılın ilk saatlerinde de karla mücadele çalışmaları devam etti.

Ergin, sahada görevi başındaki personeli ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Ergin, personelin görevlerini özveri ve fedarlıkla sürdürdüklerini belirterek, kolaylık diledi.