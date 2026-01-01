Haberler

Ağlı Belediye Başkanı Ergin, karla mücadelede çalışan ekipleri ziyaret etti

Güncelleme:
Ağlı Belediye Başkanı Bülent Ergin, kar yağışı altında görev başındaki personeli ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ağlı Belediye Başkanı Bülent Ergin, yeni yıla görev başındaki personelle birlikte girdi.

Kar yağışının yoğun olduğu ilçede yeni yılın ilk saatlerinde de karla mücadele çalışmaları devam etti.

Ergin, sahada görevi başındaki personeli ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Ergin, personelin görevlerini özveri ve fedarlıkla sürdürdüklerini belirterek, kolaylık diledi.

