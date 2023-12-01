AGİT 30. Bakanlar Konseyi Toplantısı Üsküp'te Son Buldu

Kuzey Makedonya'nın dönem başkanlığında düzenlenen AGİT 30. Bakanlar Konseyi Toplantısı sona erdi. Toplantıda AGİT'in çalışmalarını devam ettirmesi için uzlaşı sağlandığı ve Malta'nın gelecek sene dönem başkanlığını devralacağı açıklandı.

Kuzey Makedonya'nın dönem başkanlığında başkent Üsküp'te düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 30. Bakanlar Konseyi Toplantısı sona erdi.

Toplantının sona ermesi vesilesiyle Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı ve mevcut AGİT Dönem Başkanı Bujar Osmani, AGİT Genel Sekreteri Helga Maria Schmid ve AGİT'in 2024 Dönem Başkanlığını devralacak olan Malta'nın Dışişleri Bakanı Ian Borg basın toplantısı düzenledi.

Osmani, toplantıda AGİT'in çalışmalarını devam ettirmesi için gerekli uzlaşıya varıldığını söyledi.

Malta'nın gelecek sene AGİT dönem başkanlığını devralması konusunda anlaştığını aktaran Osmani, ayrıca katılımcı ülkelerin AGİT'in en üst düzey dört liderlik pozisyonu olan Genel Sekreterlik ve üç özerk kurumunun (Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi, Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiseri ve Medya Özgürlüğü Temsilcisi) yöneticilerinin görev sürelerini uzatılması konusunda uzlaştığını anlattı.

Osmani, "Ukrayna'daki ve diğer çatışma bölgelerindeki insanlar, özellikle de ihtiyaç sahibi olanlar, taahhüdümüzün odak noktasıydı." dedi.

"Bugün, AGİT için bir başarı"

Schmid ise toplantıda katılımcı ülkeler tarafından alınan kararların AGİT'in sorumlu olduğu bölgenin tümünde istikrarı, güvenliği, insan haklarını ve temel özgürlükleri desteklemek için çalışmaya devam etmesini sağlayacağını vurguladı.

"Biz örgütün hedeflerine hizmet etmek için buradayız" diyen Schmid, "Bugün, AGİT için bir başarı. Mevcut koşullarda herhangi bir konuda ortak zemin bulmak zor bir iştir ve ben aksini iddia etmeyeceğim." diye konuştu.

Schmid ayrıca, Donetsk ve Luhansk'ta 600 günden fazla gözaltında tutulan 3 AGİT personelinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Malta önümüzdeki yıl AGİT dönem başkanlığını devralıyor

Borg ise AGİT'in ortak ilke ve değerler temelinde oluşturulduğuna dikkati çekti.

AGİT'in etkili diyalog için kapsayıcı bir platform olduğunu söyleyen Borg, "Savaş ve çatışmaların sonlandırılmasına odaklanmalıyız. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlık savaşı durmalı. Bu yolculuğa birlikte devam ederken, gelecekte Helsinki Nihai Senedi ilkeleri ruhuyla görev ve yükümlülüklerimizi yerine getireceğimizi taahhüt ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Borg, önümüzdeki yıl ortaklarıyla kol kola çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini aktardı.

Basın toplantısı ve kapanış oturumuyla, AGİT 30. Bakanlar Konseyi Toplantısı sona erdi.

Ukrayna ve Baltık ülkeleri, Rus bakanı boykot etmişti

Üsküp'teki Boris Trajkovski Spor Salonu'nda yapılan toplantıya, 57 AGİT üyesi ülkeden yaklaşık 1000 kişi katıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 29 Kasım'da katılımcılar onuruna verilen gayriresmi akşam yemeğine katılmış ardından ülkeden ayrılmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise gayriresmi akşam yemeğinde katılmazken toplantıya katılmıştı.

Baltık ülkeleri dışişleri bakanları ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Lavrov'un toplantıya katılımı nedeniyle çalışmaları boykot etmişti.