10 Aralık İnsan Hakları Günü... Yavuz Ağıralioğlu: Her Birimizin Hakkı, Hukuku ve Özgürlüğü, Hepimizin Ortak Sorumluluğudur

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "İnsan onuruna yakışır bir hayat için duyarlılığımızı her gün canlı tutacağız" dedi.

Yavuz Ağıralioğlu, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her birimizin hakkı, hukuku ve özgürlüğü, hepimizin ortak sorumluluğudur. İnsan onuruna yakışır bir hayat için duyarlılığımızı her gün canlı tutacağız" ifadesini kullandı.