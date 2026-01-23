Haberler

Her gün penceresine gelen sincabı besliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaşayan Mustafa Ayhan, sert kış koşullarının yaban hayvanlarını zor durumda bırakmasının ardından evine gelen sincabı besleyerek onunla özel bir bağ kurdu. Bu yıl bahçelerdeki don nedeniyle meyve kalmadığını belirten Ayhan, sincapla arkadaşlık kurarak birlikte vakit geçirdiğini ifade etti.

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde ağır geçen kış şartları, yaban hayvanlarını da zor durumda bıraktı. Gençağa Mahallesi'nde oturan Mustafa Ayhan (64), her gün evinin camına gelen sincabı besleyerek onunla özel bir bağ kurdu.

Gençağa Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Ayhan (64), her gün evinin camına gelen bir sincabı besleyerek onunla özel bir bağ kurdu. Evli ve 4 çocuk babası Ayhan, 'Rıfkı' adını verdiği sincabın kış boyunca düzenli olarak camına geldiğini ve yiyecek aradığını söyledi. Bu yıl kış mevsiminin oldukça sert geçtiğini belirten Mustafa Ayhan, bahçelerde don yaşandığını ve ağaçlarda meyve kalmadığını ifade etti. Ayhan, "Bahçeli bir evde yaşıyorum. Don nedeniyle bu sene ağaçlarda meyve olmadı. Kış da çok ağır geçti. Sadece sincaplar değil; çakal, kuş, serçe, karga hepsi mağdur. Bir gün evde otururken bir sincap geldi. Zamanla arkadaş olduk. Şu an birlikte vakit geçiriyoruz. Birbirimizi anlıyoruz. Yemeğini almaya geliyor, böyle zaman geçiriyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Muzaffer KOŞAN/KEMALİYE(ERZİNCAN),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri

3 ilde emniyet müdürü değişti! İçlerinden bir tanesi dikkat çekici
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Trump elindeki morluğun nedenini açıkladı

Trump elindeki morluğun nedenini açıkladı
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri

3 ilde emniyet müdürü değişti! İçlerinden bir tanesi dikkat çekici
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki

Kerem'e tepki öyle böyle değil
Unai Emery: Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum, kazandık ama kaybedebilirdik

Unai Emery: Kazandık ama Fenerbahçe'ye...