Malatya'da, Kahramanmaraş depremlerin vurduğu kentin en işlek caddelerinden biri olan Aslantepe caddesinde ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor. Enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığı bölgelerin tarlaya döndüğü cadde esnafı eski günlerini arıyor.

Ağır hasarlı binaların yıkıldığı Aslantepe caddesi tarlaya döndü

MALATYA Malatya'da, Kahramanmaraş depremlerin vurduğu kentin en işlek caddelerinde biri olan Aslantepe caddesinde ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor. Enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığı bölgelerin tarlaya döndüğü cadde esnafı eski günlerini arıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da, kentin en işlek caddelerinden biri olan Aslantepe caddesi de depremlerde nasibini alırken, bölgede neredeyse hasar almayan yapı kalmadı. Günü birlik binlerce kişinin ziyaret ettiği yüzlerce esnafının evine ekmek götürdüğü cadde de ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürerken, en kazları kaldırma işlemlerinin tamamlandığı bölgeler ise adeta tarlaya döndü. Cadde esnaflarından Cumali Kocaman depremle birlikte komşularını da kayıp etiklerini belirterek üzgün olduklarını kaydetti.

Kırçuval Mahalle Muhtarı Hıdır Kahve ise bölgedeki yıkım çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.