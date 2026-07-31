Haberler

Ağın Kaymakamı Yılmaz'dan köy ziyareti

Ağın Kaymakamı Yılmaz'dan köy ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, köy ziyaretinde bulundu.

Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, köy ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, ilçeye bağlı Dibekli köyünü ziyaret etti.

Ziyarette, köy sakinleri çeşitli konularda bilgilendirildi ve onların talep ve şikayetleri dinlendi.

Kaymakam Yılmaz, ziyaretlerinin amacının sorunları tespit etmek ve çözüme kavuşturmak olduğunu belirtti.

Ziyarette, Yılmaz'a İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Özkaynak, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Dursun Kara ve İlçe Özel İdare Müdürü Emrah Özpolat eşlik etti.

Kaynak: AA
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu

Kaos büyüdü, Başbakan bölgeye gidip dünyaya seslendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadın, kaçak göçmenleri İspanya'ya girmeye böyle teşvik etti

Dünya bu kadını konuşuyor!
Yüz ifadesi değişti! Baskına giden zabıta ekiplerini şaşırtan sözler

Baskına giden zabıta ekiplerini şaşırtan sözler
İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…

İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…
Meydan savaşı gibi kavga: Sopaları kılıç, taşları ok gibi kullandılar

Böylesini görmediniz: Sopaları kılıç, taşları ok gibi kullandılar
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan kadın tutuklandı

Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan da kadın
Bir ülkenin adı değişti! Dünyaya resmen ilan ettiler

Bir ülkenin adı değişti! Dünyaya resmen ilan ettiler