Ağın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Fatih Mehmet Tanyıldızı Atandı
Ağın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Fatih Mehmet Tanyıldızı, görevine başladı. Tanyıldızı, göreve başlamadan önce Ağın Belediye Başkanı ve diğer önemli isimler tarafından ziyaret edildi.
İlçeye gelerek görevine başlayan Tanyıldızı'nı Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, AK Parti İlçe Başkanı Vedat Pasinli ve Belediye Meclis Üyesi Mustafa Kaya makamında ziyaret etti.
Belediye Başkanı Çakar, Tanyıldızı'na yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel