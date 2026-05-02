AGD Edirne Şubesinden gençlik kampı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesince düzenlenen gençlik kampı tamamlandı.

AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, yaptığı yazılı açıklamada, 24-26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen kamp programının tamamlandığını belirtti.

Kampın yalnızca bir etkinlik olmadığını ifade eden İriş, programın gençlerin kişisel gelişimine katkı sağlamayı amaçladığını aktardı.

Eğitimler, sohbetler, sportif faaliyetler ve çeşitli etkinliklerin yer aldığı kampta gençlerin hem sosyal hem de zihinsel gelişimlerine katkı sunulduğunu vurgulayan İriş, gençlerin değerlerine bağlı, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeleri için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

İriş, açıklamasında, kampın kardeşlik duygularını pekiştirdiğini ve gençlerin sorumluluk bilinci kazanmalarına katkı sağladığını belirtti.

Kampın düzenlenmesine destek veren Edirne Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür eden İriş, gençlik çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.