Ağbaba: "Sayın Nebati, 'Piyasalar Hareketli' Diyor. Ama Hareketli Olan Şey Esnafın Kepenk Kapatması"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Sayın Bakan Nebati, 'Piyasalar hareketli' diyor. Ama hareketli olan şey esnafın kepenk kapatması. Geçtiğimiz yılın ilk beş ayına göre, bu yıl kepenk kapatan esnaf sayısı yüzde 113 artmış durumda. Geçen yılın ilk 5 ayında 3 bin 893 iken bu mayıs ayında kapanan esnaf sayısı 8 bin 322" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığı'nda gündemi değerlendirdi. Ağbaba şunları söyledi:

Yaşamın gerçekleri ile hükümetin söyledikleri, bakanların söyledikleri birbirini tutmuyor. Biri siyah diyor, biri beyaz diyor. Sokak; maalesef ekonomik krizden, ekonomik buhrandan etkileniyor. Toplumun geniş kesimleri bundan etkilenirken, esnafta bundan payını alıyor. Sayın Bakan Nebati 'Piyasalar hareketli' diyor. Ama hareketli olan şey esnafın kepenk kapatması.

Geçtiğimiz yılın ilk beş ayına göre, bu yıl kepenk kapatan esnaf sayısı yüzde 113 artmış durumda. Geçen yılın ilk 5 ayında 3 bin 893 iken bu mayıs ayında kapanan esnaf sayısı 8 bin 322. Şu anda ilk 5 ayda kapanan esnaf sayısı 47 bin 128 olmuş durumda. Hazine ve Maliye Bakanı'nın söylemiş olduğu rakamlarla ya da söylemlerle esnafın durumu aynı değil. Resmi verilere göre sicil ve meslek terkini yapan esnaf sayısı 47 bin 128.

"ESNAF KAPANMA NOKTASINA GELDİ"

Uygulanan ekonomik politikalar, esnafa destek verilmemesi, sadece yandaş 3-5 müteahhide destek verilmesi ve esnafın yok sayılması bu sonuçlara yol açıyor. Esnafın yüzde 80'i BAĞ-KUR primlerini ödeyemiyor. Bunun anlamı şu; Bağ-Kur'lu esnaf hasta olduğu zaman hastaneye gidemiyor, ilaç alamıyor. Faizle gününü sürdürmeye çalışıyor. Hem esnaf kefaletten hem Halk Bankası'ndan almış olduğu kredileri ödeyemiyor. Ödeyemediği için tekrar faizle borçlanıyor. Esnaf maalesef kapanma noktasına gelmiş durumda.

"ESNAFIN TÜM FAİZLERİNİ SİLECEĞİZ"

Ağbaba, iktidara geldikleri gün esnafın hem BAĞ-KUR prim borçlarından kaynaklı faizlerini hem de esnaf kefalet ve Halk bankasına olan faizleri sileceklerini kaydederek, "Esnafa el atılmazsa, destek verilmezse, can suyu kredisi verilemezse kepenk kapatmaya devam edecek. Esnaf bir taraftan aldığını yerine koyamıyor, her gün küçülmeye devam ediyor, diğer taraftan üç harfli marketler esnafın adeta boğazını sıkmış durumda. Üzerine de bu dünyada örneği olmayan ekonomik politikalar olunca esnafa kepenk kapatmaktan başka bir şey düşmüyor. Geldiğimiz gün esnafın tüm faizlerini sileceğiz" dedi.

"ASGARİ ÜCRETE ENFLASYON ORANINDA ZAM YAPILMALIDIR"

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamının yüzde 73,5 olduğunu anımsatan Ağbaba, "TÜİK verileri düşük göstererek maalesef daha önce açıklamış olduğu enflasyon sepetini gizleyerek enflasyonu düşük göstermeye çalışıyor. Asgari ücrete yılda bir zam yapılıyor ama olağanüstü koşullarda yaşıyoruz. ENAG'ın açıklamış olduğu enflasyon rakamları yüzde 160,2 bin 825'in alım gücü, 4 bin 253 liradan neredeyse yüzde 60-70 daha fazla. Mutlaka asgari ücrete de enflasyon oranında zam yapılmalıdır. Bir bakan 'Yapacağız' bir bakan 'Yapmayacağız' diyor. Mutlaka asgari ücrete enflasyon oranında zam yapılmalıdır" dedi.

"KAYISISI YANAN ÇİFTÇİMİZE MUTLAKA DESTEK VERİLMELİDİR"

Ağbaba, kayısı üreticine destek verilmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Her açıklamalarında 'Hasar tespiti yapıyoruz' diyorlar. AKP milletvekilleri boş boş 'Çiftçimizin yanındayız' diyorlar. Ama hala hasar tespiti yapılabilmiş değil. Don, dolu, yağmur, fırtına vurdu ama hala çiftçinin hasar tespiti yapılabilmiş değil. Malatya'nın en önemli tarım ürünü, neredeyse kenti ayakta tutan kayısımız var. Kayısıya ve çiftçimize destek verilmesi lazım. Önemli ölçüde dondan, doludan dolayı ürünleri yanan ve olmayan insanlar bu ağaçlara bakmaya devam ediyor. Kayısı yandı, don ya da dolu vurdu diye ağaca bakmamazlık edemiyor. Aynı masrafları; ilacını, mazotunu, gübresini vermeye devam ediyor. Dolayısıyla çiftçilerimize mutlaka doğrudan destek verilmesi gerekiyor. Ürünü olmayan çiftçinin kayısısına su ve ilaç vermesi mümkün değil. Dolayısıyla borcu da borçla kapatmak durumunda kalıyor. Bu konuyu tekrar Meclis gündemine getireceğiz."

ANKA / Güncel