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Ağaca çarpan otomobildeki sağlık çalışanı öldü, kardeşi ağır yaralandı

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ÇALIŞTIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞAntalya'da Finike-Kumluca yolunda otomobilin ağaca çarptığı kazada ölen Ahsengül İnce'nin, ilçedeki özel hastanede yaklaşık 1 yıldır hemşire olarak görev yaptığı belirtildi.

ÇALIŞTIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞ

Antalya'da Finike- Kumluca yolunda otomobilin ağaca çarptığı kazada ölen Ahsengül İnce'nin, ilçedeki özel hastanede yaklaşık 1 yıldır hemşire olarak görev yaptığı belirtildi. Ahsengül İnce'nin, kazanın ardından yaralı halde çalıştığı hastaneye götürüldüğü ve burada kurtarılamadığı bildirildi.

Öte yandan, aynı kazada yaralanan Ahsengül İnce'nin kardeşi sürücü İsmail Can İnce'nin tedavisinin ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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