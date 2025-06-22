Ağabey Tarafından Vurulan Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat Toprağa Verildi

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Erzurum'da, ağabeyi Mutlu Canpolat tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın cenazesi, doğup büyüdüğü köyde toprağa verildi. Olay, babadan kalma arazi nedeniyle çıkan bir tartışmada gerçekleşti.

ERZURUM'da tartıştığı ağabeyi Mutlu Canpolat (46) tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın (45) cenazesi toprağa verildi.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Horasan ilçesi Çayırdüzü köyünde meydana geldi. Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, iddiaya göre babadan kalma arazi nedeniyle ağabeyi Mutlu Canpolat ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Mutlu Canpolat, Kadir Canpolat'ı tabanca ile sol ayağından ve sol omuzundan vurdurarak ağır yaraladı. Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Canpolat, dün saat 13.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Kaçan Mutlu Canpolat, JASAT ekiplerinin çalışması ile suç aleti tabanca ile dün saat 12.30 sıralarında Pasinler ilçesinde yakalandı. Mutlu Canpolat, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan evli ve 6 çocuk babası Kadir Canpolat, bugün doğup büyüdüğü Çayırdüzü köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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