Afyonkarahisar Valisi'ne Hakaret Eden Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na sosyal medyada hakaret eden S.Ç. tutuklandı. Şüpheli, Antalya'da gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli S.Ç (50), çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen S.Ç'yi dün Antalya'da konakladığı otelde gözaltına almıştı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
