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Afyonkarahisar Sultandağı'nda 10 gün kaybolan 5 inek dronla bulundu

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Afyonkarahisar Sultandağı'nda 10 gün kaybolan 5 inek dronla bulundu
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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde bir yetiştiricinin Akşehir Gölü'nde otlarken kaybolan 5 ineği, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin dronla araması sonucu bulundu. Hayvanlarını 10 gün boyunca bulamayan yetiştirici, ineklerin çalındığını düşündüklerini söyledi.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan bir yetiştiricinin kaybolan inekleri, ilçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince dron yardımıyla bulundu.

İlçede Kerem Yılmaz Çakmak'a ait büyükbaş hayvanlardan 5'i, Akşehir Gölü'nde otlarken kayboldu.

Çakmak ve vatandaşlar hayvanları bulamayınca İlçe Tarım Müdürlüğünden yardım istedi.

Ekipler, dron ile havadan arama yaptı ve inekleri gölde buldu.

Çakmak, AA muhabirine, babasıyla birlikte hayvancılıkla uğraştıklarını söyledi.

Hayvanlarını 10 gün boyunca bulamadıklarını kaydeden Çakmak, "İlçe Tarım Müdürlüğüne başvurduk. Sağ olsun 3 gün tarama yaptık ve bulduk. Devletin gücünü arkamızda hissettik. Hayvanların çalındığını düşündük." dedi.

Kaynak: AA
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