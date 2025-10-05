Afyonkarahisar Milli İrade Platformu, Gazze'ye Destek Açıklaması Yaptı

Afyonkarahisar Milli İrade Platformu, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Zafer Meydanı'nda bir araya gelen platform temsilcileri ve aileleri, ellerinde pankartlarla Filistin'e destek mesajları verdi.

Eğitime Destek Platformu Başkanı Mustafa Gardaş, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Filistin'in yanında olmaya devam edeceklerini belirten Gardaş, şunları kaydetti:

"Terörist İsrail, Gazze'deki ablukayı delmeye çalışan aktivistlere saldırıyor, tutukluyor. Ancak Sumud Filosu'ndan bir gemi fiilen Gazze'ye ulaştı ve abluka delindi. Biz Afyonkarahisar Milli İrade Platformu olarak bu girişimleri destekliyor, aktivistlerle dayanışmamızı ifade ediyoruz. Gazze'ye kesintisiz insani yardım sağlanmalı, İsrail abluka altına alınmalı ve Filistin halkının yanında durulmalıdır."

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Gazze'de hayatını kaybedenler için dua ile devam eden programda "Gazze'ye özgürlük" sloganları atıldı.