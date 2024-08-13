Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde samanlık yangını

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki samanlıkta çıkan yangında 150 saman balyası yandı.

İlçenin, Efe köyünde H.B'ye ait samanlıkta henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Köylülerin ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 150 saman balyası yandı.