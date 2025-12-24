Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde "Kapalı Psikiyatri Servisi" hizmete başladı

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde "Kapalı Psikiyatri Servisi" hizmet vermeye başladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, hastane bünyesinde ruh sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla planlanan servisin hazır hale getirildiği belirtildi.

Klinik içerisindeki gerekli oda düzenlemeleri ve fiziki şartların oluşturulduğu aktarılan açıklamada, "Serviste, yakın takip ve güvenli ortamda tedavi gerektiren hastalara, psikiyatri uzmanlarımız ve deneyimli sağlık ekibimiz tarafından hizmet sunulacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İl Sağlık Müdürü Hakkı Öztürk, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Osman Acar ve Ulusal Otizm Konfederasyonu Genel Başkanı Fatma Kilci Kavas, serviste inceleme ve değerlendirmede bulundu.