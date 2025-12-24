Haberler

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde "Kapalı Psikiyatri Servisi" hizmete başladı

Güncelleme:
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, ruh sağlığı hizmetlerini güçlendirmek amacıyla kapalı psikiyatri servisinin hizmet vermeye başladığını duyurdu. Uzman sağlık ekibi, tedavi gerektiren hastalara güvenli bir ortamda destek sunacak.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, hastane bünyesinde ruh sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla planlanan servisin hazır hale getirildiği belirtildi.

Klinik içerisindeki gerekli oda düzenlemeleri ve fiziki şartların oluşturulduğu aktarılan açıklamada, "Serviste, yakın takip ve güvenli ortamda tedavi gerektiren hastalara, psikiyatri uzmanlarımız ve deneyimli sağlık ekibimiz tarafından hizmet sunulacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İl Sağlık Müdürü Hakkı Öztürk, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Osman Acar ve Ulusal Otizm Konfederasyonu Genel Başkanı Fatma Kilci Kavas, serviste inceleme ve değerlendirmede bulundu.

