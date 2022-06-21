Afyonkarahisar'da yıldırım isabet eden 9 küçükbaş telef oldu - Haberler

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Afyonkarahisar'da yıldırım isabet eden 9 küçükbaş telef oldu

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da yıldırım isabet eden 9 küçükbaş telef oldu

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 9 küçükbaş telef oldu.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 9 küçükbaş telef oldu.

Kırka beldesinde arazi de hayvan otlatan iki kişiye ait, 9 küçükbaşa yıldırım isabet etti.

Hayvan sahipleri durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, telef olan hayvanlar için tutanak tuttu.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar Sinanpaşa Hisarcık Kırka Güncel Haberler

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