Afyonkarahisar'da yıldırım isabet eden 9 küçükbaş telef oldu
AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 9 küçükbaş telef oldu.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 9 küçükbaş telef oldu.
Kırka beldesinde arazi de hayvan otlatan iki kişiye ait, 9 küçükbaşa yıldırım isabet etti.
Hayvan sahipleri durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, telef olan hayvanlar için tutanak tuttu.
AA / Arif Yavuz - Güncel