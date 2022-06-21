Afyonkarahisar'da yıldırım isabet eden 9 küçükbaş telef oldu Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 9 küçükbaş telef oldu. Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 9 küçükbaş telef oldu. Kırka beldesinde arazi de hayvan otlatan iki kişiye ait, 9 küçükbaşa yıldırım isabet etti. Hayvan sahipleri durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, telef olan hayvanlar için tutanak tuttu. AA / Arif Yavuz - Güncel Karahisar Sinanpaşa Hisarcık Kırka Güncel Haberler

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