Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar metamfetamin ve eroin ile 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Uyuşturucu satıcısı oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürüldükten sonra salıverilen 3 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. İki zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. ?????????????? AA / Mehmet Kandemir - Güncel Emniyet Müdürlüğü Karahisar Hisarcık Güncel Haberler

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