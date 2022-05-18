Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Mehmet Kandemir - Güncel
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bir otelin odasında ve kadın şüphelinin üst aramasında 11 gram eroin, bir miktar esrar, 3 cep telefonu, 2 alüminyum folyo, uyuşturucu kullanma aparatıyla suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / Mehmet Kandemir - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karahisar, Hisarcık, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title