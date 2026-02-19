Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir otobüste durdurulan N.D'nin eşyalarında 6 bin 692 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir yolu üzerinde durdurulan bir otobüsteki N.D'nin eşyalarında 6 bin 692 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutulandı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz