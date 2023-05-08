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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 48 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 48 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 112 şüpheliden 48'i adliyeye sevk edildi.

AFYONKARAHİSAR'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 112 şüpheliden 48'i adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapmak, kullanmak ve sokak satıcıları ile etkin mücadele edilebilmek amacı ile Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, geçen hafta 'Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 112 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 48'i adliyeye sevk edildi. Diğer kişilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Karahisar Güncel Haberler

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