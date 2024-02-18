Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada, bir otobüs içerisinde yapılan kontrolde 4 bin 200 adet sentetik ecza maddesi, 2,73 gram uyuşturucu maddesi ve 3 uyarıcı hap ele geçirildi. H.T. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ortak çalışmada, İzmir yolu üzerinde şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüs içerisinde kontrol yapıldı.
Yapılan kontrolde, 4 bin 200 adet sentetik ecza maddesi, 2,73 gram uyuşturucu maddesi, 3 uyarıcı hap ele geçirildi.
H.T. isimli şüpheli gözaltına alınırken, zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.