Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ortak çalışmada, İzmir yolu üzerinde şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüs içerisinde kontrol yapıldı.

Yapılan kontrolde, 4 bin 200 adet sentetik ecza maddesi, 2,73 gram uyuşturucu maddesi, 3 uyarıcı hap ele geçirildi.

H.T. isimli şüpheli gözaltına alınırken, zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.