Afyonkarahisar'da aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı
Afyonkarahisar'da narkotik köpeği tarafından durdurulan otomobilde 2 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan sürücü M.G, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Narkotik köpeğinin tepki verdiği otomobilin arka koltuğunda 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz