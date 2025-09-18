Haberler

Afyonkarahisar'da Traktör ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde meydana gelen kazada, otomobille çarpışan traktörün sürücüsü yaşamını yitirirken, araçtaki bir kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde otomobille çarpışan traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

R.E. (29) idaresindeki 35 BSL 044 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Dereçine beldesi yakınlarındaki kavşakta S.A'nın (20) kullandığı 03 ADP 708 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, devrilen traktörün sürücüsü S.A. hayatını kaybetti, araçtaki C.D. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan C.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yapılan incelemenin ardından S.A'nın cesedi morga götürüldü.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
