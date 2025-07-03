Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde bir otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
K.Y. (67) idaresindeki 18 EC 180 plakalı otomobil, Gökçek köyü mevkiinde kırmızı ışıkta duran E.G. (34) yönetimindeki 03 F 1189 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki H.Y. (64), H.S.K. (36), D.K. (11) ve G.K. (5) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel