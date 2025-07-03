Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde bir otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

K.Y. (67) idaresindeki 18 EC 180 plakalı otomobil, Gökçek köyü mevkiinde kırmızı ışıkta duran E.G. (34) yönetimindeki 03 F 1189 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki H.Y. (64), H.S.K. (36), D.K. (11) ve G.K. (5) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
İsmi Galatasaray ile anılan Joao Felix'ten İstanbul'da sürpriz paylaşım

İsmi Galatasaray ile anılan dünyaca ünlü yıldız İstanbul'dan paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor

Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Rolü şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı

Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı
Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Aras Kargo'nun sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı

Ünlü Türk şirketin sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı
Kurtlar Vadisi'nde 'Kibritçi Cevat' karakterini canlandıran oyuncu Şekip Taşpınar hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi hayatını kaybetti
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım

Hakan'dan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.