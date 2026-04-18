Afyonkarahisar'da refüje devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hafif ticari aracın refüje devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu üzerinde gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
B.A. (50) idaresindeki 35 CFJ 531 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar- Ankara kara yolu Topdere köyü yakınlarında kontrolden çıkarak refüje devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan M.K. (59) yaşamını yitirdi, sürücü ile R.K. (58) yaralandı.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Cenaze, incelemenin ardından morga kaldırıldı.