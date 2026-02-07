Haberler

Tefecilik operasyonuna 3 tutuklama

Afyonkarahisar'da mali suçların önlenmesine yönelik yapılan operasyonda tefecilik suçlamasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 3'ü tutuklandı. Eş zamanlı baskınlarda çok sayıda delil ele geçirildi.

AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince mali suçların önlenmesine yönelik tefecilik suçundan gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Polis, Afyonkarahisar'daki 4 şüpheli ile Denizli'deki şüphelinin ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramada ekipler, 13 pos cihazı, 14 milyon 950 bin değerinde 24 çek ve senet, 27 araç satış sözleşmesi, 20 tahsilat makbuzu, tapu evrakı ve ipotek belgesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden İ.G., O.G. ve M.G. tutuklandı.

