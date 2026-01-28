Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
İhsaniye ilçesinde düzenlenen operasyonla, 70 madeni bakır ve gümüş sikke ele geçirildi. Şüpheliler Y.K. ve A.C. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gazlıgöl belde merkezinde yaptıkları aramada 70 madeni bakır ve gümüş sikke ele geçirdi.
Y.K. ve A.C. hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.
