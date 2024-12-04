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Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Kaçakçılığı: Lir Tutan Apollon Heykeli Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Kaçakçılığı: Lir Tutan Apollon Heykeli Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, otomobilinde Roma dönemine ait 'Lir tutan Apollon' heykeli bulunan İ.A. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı iddiaları üzerine harekete geçti.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde otomobilinde "Lir tutan Apollon" heykeli ele geçirilen kişiye adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan İ.A'nın tarihi eser olduğu öne sürülen 3 heykel bulundurduğu ve satacağı yönünde bilgi alınması üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli İ.A'nın otomobilini ilçe merkezinde durduran ekipler, araçta yaptığı aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen "Lir Tutan Apollon" heykeliyle, farklı ebatlarda 2 heykel daha ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.A'ya adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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