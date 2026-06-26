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Afyonkarahisar'da 40 kazanda pişirilen aşure vatandaşlara ikram edildi

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Afyonkarahisar'da düzenlenen etkinlikte, Sultan Divani anıldı, 40 kazanda pişirilen şifalı aşure vatandaşlara ikram edildi ve 40 hafız tarafından 40 hatim yapıldı.

Afyonkarahisar'da, "Sultan Divani'yi Anma ve 40 Hatimli Şifalı Aşure" etkinliği düzenlendi.

Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik, Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımının konseriyle başladı, sema gösterisi sunuldu.

Afyonkarahisar Vali Vekili Celil Ateşoğlu da törende yaptığı konuşmada, kadim aşure geleneği paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Aşurenin önemine değinen Ateşoğlu, "Sultan Divani Hazretleri ne güzel bir gelenek başlatmış. Ben de bu geleneği sizlerle birlikte ilk defa paylaşıyorum. Afyonkarahisar'ın bu tür güzel geleneklere sahip olması ve devam ettirmesi gurur verici bir olay. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkan Vekili Bülent Eser de aşurenin hazırlanmasında destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

Yapılan duanın ardından il protokolünce, 40 kazanda pişirilen aşure vatandaşlara ikram edildi. Etkinlik kapsamında 40 hafızın 40 hatim yaptığı belirtildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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