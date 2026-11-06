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Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda 8 kişi öldü, ölenler arasında 2 öğretmen de var

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Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Okul müdürü İbrahim Aktürk, öğretmenler Ayşe Sena Demir ile Hilal Mete'nin de öldüğünü, öğrencilerin üzgün olduğunu ve Hilal Mete'nin küçük bir çocuğu bulunduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybetmesi, 1 kişinin de yaralanması üzüntüye neden oldu.

Yukarıtandır Köyü Ortaokulu Müdürü İbrahim Aktürk, AA muhabirine, saldırıda öğretmenler Ayşe Sena Demir ile Hilal Mete'nin de hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Üzüntülerini dile getiren Aktürk, "Öğretmenler ders çıkışı evlerine giderken olay gerçekleşiyor. Öğretmenlerimiz görevlerini, öğrencilerini ve okullarını çok seviyorlardı. Öğrenciler de çok üzgün. Hilal Mete öğretmenimiz evliydi. Küçük bir çocuğu vardı." ifadelerini kullandı.

Hilal Mete'nin, annesinin vefatının ardından yalnız kalan babasının yanında olabilmek için iki yıl önce memleketi Afyonkarahisar'a tayin istediği öğrenildi.

Kaynak: AA
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