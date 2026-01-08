Haberler

Afyonkarahisar'da sağanak ve rüzgar etkili oluyor

Afyonkarahisar ve ilçelerinde meydana gelen şiddetli rüzgar ve sağanak yağış, birçok hasara yol açtı. Binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi ve trafikte su birikintileri oluştu.

Afyonkarahisar ve ilçelerinde şiddetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezi, Sandıklı ve Şuhut ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, bazı binaların çatılarını uçurdu, yol kenarlarındaki birkaç ağacı da devirdi.

Şiddetli rüzgarın bazı dükkanların tabelalarına ve bölgedeki elektrik tellerine zarar verdiği bildirildi.

Sağanak nedeniyle kent merkezinde ve çevre yollarında oluşan su birikintileri, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.

AFAD İl Müdürlüğünde kurulan koordinasyon merkezine gelen ihbarlara ekiplerin hızlıca müdahale ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
