Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Çobanlar ilçesi Akkoyun köy muhtarı K.K. idaresindeki 26 DK 756 plakalı otomobil, Konya istikametinden Afyonkarahisar istikametine seyir halinde iken Sülümenli beldesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, K.K. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan H.K, F.C, C.K. ve M.A.K. yaralandı.

Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde (AFSÜ) tedavi altına alındı.